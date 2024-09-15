الحوثي: استهدفنا هدفا عسكريا مهما في يافا بصاروخ باليستي جديد

قالت جماعة الحوثي، إن «القوات الصاروخية نفذت تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت عمق الأراضي المحتلة، بصاروخ باليستي جديد فرط صوتي استهدف هدفا عسكريا مهما في يافا».

وأفاد المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع، في مقطع فيديو اليوم الأحد، أن الصاروخ نجح في الوصول إلى هدفه، وأخفقت دفاعات العدو في اعتراضه والتصدي له.

وأشار إلى أن «الصاروخ قطع مسافة تقدر بـ2040 كم، في غضون 11 دقيقة، ما تسبب في حالة من الخوف والهلع في صفوف الإسرائيليين»، لافتًا إلى «توجه أكثر من مليوني إسرائيلي إلى الملاجئ للمرة الأولى في تاريخ العدو».

وذكر أن العملية «تأتي في إطار المرحلة الخامسة تتويجا لجهود القوات الصاروخية، التي بذلت جهودا جبارة في تطوير التقنية الصاروخية، حتى تستجيب لمتطلبات المعركة وتحدياتها مع الاحتلال الإسرائيلي».

ولفت إلى أن «التقنية تطورت حتى نجحت في الوصول إلى أهدافها، وتخطت كل العوائق والمنظومات الاعتراضية في البر والبحر؛ الأمريكية والإسرائيلية وغيرها».

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي عليه أن يتوقع المزيد من الضربات والعمليات النوعية المقبلة، خاصة مع اقتراب الذكرى الأولى لعملية 7 أكتوبر.