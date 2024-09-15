شركة إير كندا تتوصل لاتفاق مع نقابة الطيارين

توصلت شركة الطيران الكندية " إير كندا" لاتفاق في اللحظة الأخيرة مع نقابة الطيارين، لتمنع بذلك إضرابا كان من شأنه وقف أكثر من 1000 رحلة جوية يومية في أنحاء العالم.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الشركة قالت في بيان إنها توصلت لاتفاق جديد لمدة أربعة أعوام مع نقابة " إير لاين" للطيارين التي تمثل طياري الشركة وعددهم أكثر من 5000 طيار.

وأضافت الشركة أن بنود الاتفاق مازالت سرية في انتظار التصويت للتصديق عليها.

ويشار إلى أن المفاوضات بين الشركة والنقابة كانت مستمرة منذ أكثر من عام.

وقد عرضت الشركة زيادة أجور الطيارين بنحو 30% خلال الثلاثة أعوام المقبلة، من بينها زيادة بنسبة 20% تمنحها الشركة للطيارين مقدما.

وأوضحت الشركة، ومقرها مونتريال، أنها تقل أكثر من 110 آلاف راكب يوميا و 30% من حمولات كتدا المنقولة جوا .