وفاة شقيقين في حادث مروري بالفيوم

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لقي شقيقان مصرعهما بالفيوم، في حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية "موتوسيكل" بطريق الفيوم- إطسا الزراعي، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم إخطاراً من مأمور قسم شرطة مركز إطسا بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم دراجة نارية موتوسيكل بسيارة ملاكي، ووجود متوفيين.

انتقلت الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين وقوع حادث تصادم دراجة نارية "موتوسيكل" بسيارة ملاكي، وذلك بسبب السرعة الزائدة وتسبب ذلك في وفاة شخصين، وهما "عبدالله . م " وشقيقه "مصطفى".

تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى إطسا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.