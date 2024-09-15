شهداء ومصابون إثر غارات إسرائيلية على شمال ووسط قطاع غزة

استُشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء الأحد، إثر غارات للاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة غزة شمالي القطاع، وغرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأفاد مسعفون من الهلال الأحمر الفلسطيني، بنقل شهيدين وعدد من الجرحى إلى مستشفى المعمداني في مدينة غزة، بعد استهداف صاروخي من الاحتلال لمجموعة من المواطنين قرب جامعة الأزهر غرب المدينة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وقال الوكالة، إنه تم انتشال شهيد وعدد من الجرحى نتيجة قصف إسرائيلي لمركبة نقل مياه في منطقة الحساينة غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، وتم نقلهم إلى مستشفى العودة في المخيم.

وكان مصدر طبي في مستشفى المعمداني قد أعلن في وقت سابق مساء اليوم، عن وصول خمسة شهداء إلى المستشفى، إثر قصف صاروخي نفذته مُسيرة إسرائيلية استهدف عددا من المواطنين في شارع صلاح الدين بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41,206 شهداء، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

بينما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 95,337، ولا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.