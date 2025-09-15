الداخلية السورية تعلن ضبط أسلحة وذخائر معدّة للتهريب بريف دمشق

قالت وزارة الداخلية السورية، إنها نفذت بالتعاون مع وزارة الدفاع، عملية أمنية في ريف دمشق الغربي، وذلك في إطار الجهود الوطنية الهادفة إلى مكافحة تهريب السلاح وحصره بيد الدولة.

وقالت في بيان، إنّ العملية الأمنية أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة، الثقيلة والخفيفة، إلى جانب ذخائر مختلفة الأنواع، كانت معدّة للتهريب خارج البلاد، ما يشكّل تهديدًا للأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار التنسيق مع وزارة الدفاع لتعزيز الأمن والاستقرار في جميع المناطق ومنع أي محاولات لتهريب أو تداول الأسلحة خارج إطار الدولة.

ولم يذكر بيان الوزارة تفاصيل إضافية حول طبيعة العملية، أو هوية الجهات المتورطة بتهريب الأسلحة، أو الوجهة التي كانت ستُنقل إليها.

وشهدت الفترة الماضية، تكثيفًا لعمليات وزارة الداخلية، بالتعاون مع أجهزة أمنية وعسكرية أخرى، لمصادرة الأسلحة المنتشرة في مناطق عدة، من ريف دمشق إلى درعا ودير الزور وحلب.