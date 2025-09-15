وزير الخارجية الألماني: روسيا تختبر الغرب ويجب زيادة الضغط

ال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إنه يجب زيادة الضغط على روسيا بعد انتهاكات المجال الجوي الأخيرة في بولندا وحوادث في رومانيا، محذرا موسكو من أن حلف شمال الأطلسي (ناتو) سيرد بحزم.

وقال فاديفول في مقابلة مع التلفزيون الألماني "زد دي إف" يوم الأحد: "يجب أن تعرف روسيا: سنرد دائما. لن نسمح لأنفسنا بأن نقع تحت ضغط عسكري إضافي". وأضاف: "سنطلق العنان لقدراتنا، والقدرات الاقتصادية والسياسية للعالم الحر قوية".

وتابع فاديفول إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يختبر" الغرب ولا يبدي أي اهتمام بإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأضاف "إنه لا يقبل أي عرض للمحادثات. من الواضح أنه لا يريد إنهاء هذه الحرب في أوكرانيا في الوقت الحالي. إنه يتجاوز ذلك، ويجب أن نرد بوضوح وأن نقف متحدين".

ودعم وزير الخارجية الألماني فرض عقوبات أشد على روسيا، لكنه شدد على ضرورة تعزيز دفاعات حلف الناتو على حدوده الشرقية، لا سيما أنظمة الدفاع الجوي القادرة على الاستجابة بشكل أسرع. وأشار إلى الأنظمة الموجودة حاليا في اليونان وإسبانيا والتي يمكن إعادة نشرها على الجانب الشرقي لحلف الناتو.

ودخلت مسيرات إلى بولندا في وقت متأخر من يوم الثلاثاء الماضي وفي وقت مبكر من يوم الأربعاء خلال الهجمات على أوكرانيا المجاورة، مما دفع القوات الجوية البولندية وقوات حلف الناتو إلى محاولة إسقاطها. وتم الإبلاغ عن حوادث أخرى في بولندا ورومانيا يوم السبت.