تطوير محلج الفيوم بـ250 مليون ومحلجين في دمنهور والمحلة العام القادم

قال محمد نجم، رئيس قسم بحوث الغزل في معهد بحوث القطن، أن تم حلج 5 آلاف قنطار قطن من النصف جيزة 95، و5 آلاف قنطار قطن من النصف جيزة 94 المنزرع بالوجه البحري بأول محلج لإنتاج القطن المصري بدون شوائب بعد أن عانى السنوات الماضية من الشوائب التى تضعف موقفه أمام الأقطان المنافسة خاصة البيم الأمريكى.

وأشار نجم، خلال الزيارة التى نظمتها جميعه قطن مصر لحلج القطن بالفيوم اليوم، إلى أن جودة المنتج عالية جدا بشهادة هيئة تحكيم واختبارات القطن المسؤلة عن قياسات الجودة فى مصر.

وأضاف نجم أن الشركة القابضة للغزل والنسيج قررت تطوير محلج واحد فقط لحلج جميع أنواع به كتجربة أولى حتى تكمن على جودة المنتج أولا نتيجه للتخوفات من أن المحالج المطورة الجديدة ستأثر على خواص الجودة.

ولفت إلى أنه تم انشاء المحلج باستثمارات حوالى 250 مليون جنيه على مساحه 9 أفدنة، متوقعا أن يتم افتتاح محلجين العام القادم فى دمنهور والمحلة.

وأوضح نجم أنه يوجد 42 محلجا سيتم غلق 14 محلج منهم، وسيتم تطوير بالتكنولوجيا الحديثة نظرا إنتاج محلج واحد المطور يساوى 4 أضعاف إنتاج المحالج البلدية بطاقة إنتاجية 100 طن في اليوم، مشيرا أن الدولة خصصت مليار دولار لتطوير قطاع الغزل والنسيج ككل.

من جانبه قال محمد زهران، رئيس القطاع المالي بشركة مصر لحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إن الشركة تستهدف الانتهاء من المرحلة الثانية من محلج القطن المطور بالفيوم خلال شهرين بتكلفة تصل لنحو 100 مليون جنيه.

وقال زهران، على هامش الزيارة التي تنظمها جمعية قطن مصر للمحلج اليوم، إن تلك المرحلة تتضمن المبنى الإداري وميزان بسكول ومظلات بان و بذرة، ومعصرة البذور، وشبكة الحريق.

وأضاف زهران أنه تم حتى الآن تركيب خزان المياه بشبكة الحريق ويتم حاليا استكمالها حيث من المستهدف الانتهاء منها خلال شهر تقريبا، منوها بأن تكلفة استثماراتها تصل لنحو 20 مليون جنيه.

وأشار إلى أن الهدف من إنشاء المحلج المطور هو انتاج قطن عالي الجودة لا يوجد به شوائب، لافتا إلى أن وزير قطاع الأعمال أصدر قرار بأن يتلقى المحلج كافة انتاج محافظة الفيوم ونصف انتاج محافظة بني سويف.

وقال إن إجمالي استثمارات وتكلفة تطوير محلج الفيوم المطور تصل لنحو 250 مليون جنيه، تم الانتهاء من ضخ 150 مليون جنيه لإنشاء المحلج وجاري الانتهاء من المرحلة الثانية منه.

ومن جانبه أضاف السعيد إبراهيم المشرف على تطوير المحتاج بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إن المساحة الإجمالية للمحلج تراوحت بين 8 و 10 أفدنة ولكن مساحة المحلج تصل لنحو 4 آلاف متر، مضيفا أن المحلج يضم خط انتاج واحد به نحو 16 مكينة حلج، بطاقة إنتاجية تصل لنحو 150-200 الف قنطار سنويا.