حملة بايدن تُعلق تنقلات كامالا هاريس بعد إصابة 2 في نطاق حملتها بفيروس كورونا

أوقفت حملة مرشح الرئاسة الأمريكية جو بايدن، سفر سناتور كاليفورنيا كامالا هاريس، المرشحة لمنصب نائب الرئيس، خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد أن ثبتت إصابة شخصين بفيروس كورونا، هما أحد أفراد طاقم الرحلة ومديرة اتصالات هاريس، ليز ألين.

ونقلًا عن موقع «CNN» عربية، قالت مديرة حملة بايدن، جين أومالي ديلون، في بيان لها، إن هاريس لم تكن ضمن ما تعرفه المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأنها على اتصال وثيق مع أي شخص.

وأضافت أومالي أنه مع ذلك، تم إلغاء رحلة هاريس التي كانت مقررة إلى نورث كارولينا يوم الخميس، وستبقى بعيدة عن التنقلات، حتى يوم الاثنين.

وتابعت أومالي ديلون: «لم يكن أي من هؤلاء الأشخاص على اتصال بمرشح الرئاسة جو بايدن أو السناتور كامالا هاريس أو أي من الموظفين الآخرين منذ أن أثبتت الاختبارات إيجابية أو خلال 48 ساعة قبل نتائج الاختبار الإيجابية».

وأردفت مديرة حملة بايدن الرئاسية: «بعد التواجد مع السناتور هاريس، حضر كلا الشخصين أحداثًا شخصية غير متعلقة بالحملة في الأسبوع الماضي. بموجب البروتوكولات الصحية الصارمة لحملتنا، كان لا بد من اختبار كلا الشخصين قبل العودة إلى عملهما مع الحملة من هذه الأحداث الشخصية».

وأشارت جين أومالي إلى أن «هذه البروتوكولات تساعد في حماية الحملة والموظفين وأي شخص قد يكون على اتصال بهم؛ أهمية وجود مثل هذه البروتوكولات - والتي تشمل الاختبار قبل استئناف الواجبات، والاختبار المنتظم أثناء العمل شخصيًا، والعزلة بعد إجازة، ووضع القناع والتباعد أثناء القيام بواجبات الحملة - تم توضيح ذلك مرة أخرى».

ولفتت أومالي أن هاريس أجرت اختباري PCR لفيروس كورونا منذ 8 أكتوبر تشرين الأول، وكانت نتائجها سلبية.