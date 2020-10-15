انطلاق عملية تبادل الأسرى بين الحوثيين والحكومة اليمنية

انطلقت اليوم الخميس، عملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين، بناء على اتفاق سويسرا الموقع بين الطرفين الشهر الماضي.

وقالت مصادر ملاحية لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، إن أربع طائرات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، وصلت إلى مطار صنعاء، من أجل تنفيذ الصفقة.

وأضافت المصادر، أن دفعة أولى من الأسرى الحوثيين، عددهم 230 ،وصلت إلى مطار سيئون بمحافظة حضرموت، شرقي اليمن، تمهيدا لنقلها إلى صنعاء.

وأضافت المصادر، أنهسيتم وصول 230 أسيرا يتبعون الحكومة اليمنية إلى سيئون قادمين من صنعاء، في وقت لاحق اليوم.

وبدورها، أعلنت جماعة الحوثي أنها ستقوم باستقبال شعبي ورسمي لمئات الأسرى المحررين الذين سيصلون إلى صنعاء في وقت لاحق اليوم.

ومن المقرر أن يتم تبادل 1081 أسيرا اليوم وغدا الجمعة، بينهم 15 سعوديا و4 سودانيين.