الدين العام الأمريكي يحقق رقما قياسيا ويتخطى عتبة 40 تريليون دولار

تخطى الدين العام الأمريكي الأربعاء عتبة الـ40 تريليون دولار، وهو رقم قياسي، في ظل استحواذ نفقات الدفاع والبرامج الاجتماعية مثل الضمان الاجتماعي وبرنامج "ميديكير"، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة على العجز المتزايد، على حصة هائلة من الإنفاق الاتحادي.

وسجل هذا الرقم القياسي بعد خمسة أشهر فقط من وصول ديون الولايات المتحدة إلى رقم قياسي بلغ 39 تريليون دولار في مارس/آذار. وكانت قد وصلت إلى 38 تريليون دولار قبل ذلك بخمسة أشهر، في أكتوبر/تشرين الأول.

ويسلط الرقم غير المسبوق البالغ 40 تريليون دولار الضوء على الأولويات المتنافسة للإدارة، بدءا من زيادة الإنفاق الدفاعي الذي تعتمد عليه الولايات المتحدة لخوض حرب الرئيس دونالد ترامب ضد إيران المستمرة منذ ما يقرب من ستة أشهر، وصولا إلى خفض تكلفة الوقود والمواد الغذائية.