أعلنت السلطات التنزانية اليوم الخميس أنها تعتزم الاستعانة بمروحيات في مكافحة حريق في جبل كليمنجارو يستعر لليوم الخامس على التوالي، وقالت إن إخماد ألسنة اللهب أصعب مما يمكن تصوره.

وكتب وزير السياحة التنزاني هاميسي كيجوانجالا في تغريدة: "لا نزال نكافح الحريق. العمل أصعب مما اعتقدنا سلفا، يكمن التحدي في الرياح العاتية والحشائش والغطاء النباتي الجافين".

وأضاف الوزير: "بمجرد إتمام الترتيبات اليوم، قد نبدأ في استخدام المروحيات والطائرات لمواجهة الحريق".

ومن ناحية أخرى، قال منظم رحلات إنه تم إخلاء مخيم من المتسلقين الدوليين بعد منتصف ليل الأربعاء/الخميس.

وقال هينينج شميت، وهو مرشد ألماني في أعلى جبل في أفريقيا: "إلى جانب مجموعتي السويسرية، كان هناك من خمس إلى ست مجموعات أخرى اضطرت إلى تفكيك خيامها عند منتصف الليل... نطاق النيران يتسع الآن أكثر فأكثر".

وتظهر صور التقطتها الأقمار الصناعية انتشارا واضحا لألسنة اللهب، وتحدثت مجموعة من ألمان ونمساويين وسويسريين، كان من المقرر أن يتسلق أفرادها الجبل اليوم الخميس عن رياح عاتية وطبقة كثيفة من الرماد غطت خيامهم.

واندلع الحريق يوم الأحد الماضي، وقال مسؤولون إنه دمر منذ ذلك الحين 28 كيلومترا مربعا، على الأقل، من الأشجار. وأضافوا إن حوالي 500 شخص يحاولون إخماد الحرائق.

ويبلغ ارتفاع قمة جبل كليمنجارو 5895 مترا، وهو أعلى جبل قائم بذاته في العالم، وقد تشكل من بركان خامد بالقرب من وادي "ريفت" شرقي إفريقيا.