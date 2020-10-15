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توفير 1000 منحة مجانية للحصول على الماجستير للأئمة والعاملين بالأوقاف

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
أ ش أ
نشر في: الخميس 15 أكتوبر 2020 - 2:56 م | آخر تحديث: الخميس 15 أكتوبر 2020 - 2:56 م

قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، زيادة عدد منح الماجستير المجانية التي توفرها الوزارة للأئمة والعاملين بالأوقاف للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ م إلى 1000 منحة مجانية.

وقال وزير الأوقاف - في تصريحات اليوم الخميس - إن زيادة عدد المنح الدراسية تأتي حرصا من الوزارة على صقل القدرات العلمية للأئمة والعاملين بالأوقاف، ونظرا لزيادة عدد المتقدمين للحصول على منحة الماجستير المجانية التي توفرها الوزارة بالتعاون مع المعهد العالي للدراسات الإسلامية بالمهندسين بالقاهرة من خلال البروتوكول والتعاون المشترك بين الجانبين.


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