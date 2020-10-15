المبعوث الأممي لليمن يرحب ببدء إطلاق سراح الأسرى بين الحكومة والحوثيين

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رحب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث اليوم الخميس ببدء عملية إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين بين الحكومة الشرعية، وجماعة أنصار الله الحوثية.

وقال جريفيث في بيان صحفي إن "عملية إطلاق سراح المعتقلين التي تجرى بإشراف من اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي علامة جديدة بأن الحوار السلمي يمكن أن يؤدي إلى نتائج حميده".

وأضاف: "أهنئ العائلات التي ستستقبل قريبا أحباء لها طال انتظارهم، كما آمل أن يلتقي الطرفان قريبا برعاية الأمم المتحدة لمناقشة إطلاق سراح كل السجناء والمعتقلين على خلفية النزاع ".

وانطلقت اليوم عملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين، بناء على اتفاق سويسرا الموقع بين الطرفين الشهر الماضي.

واستقبل مطار صنعاء الدولي اليوم ثلاث طائرات تحمل ثلاث دفعات لأسرى الحوثيين، فيما استقبل مطار سيئون الخاضع لسيطرة الحكومة الشرعية طائرة تحمل 109 أسرى يتبعون الجانب الحكومي.

بدورها، أعلنت جماعة الحوثي إقامة استقبال شعبي ورسمي لمئات الأسرى المحررين الذين سيصلون إلى صنعاء في وقت لاحق اليوم.

ومن المقرر أن يتم تبادل 1081 أسيرا اليوم وغدا الجمعة، بينهم 15 سعوديا و4 سودانيين.