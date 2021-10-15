بدأ استخدام اللغة النوبية فى حرب أكتوبر كفكرة تراءت للمجند النوبى بقوات حرس ‏الحدود «أحمد محمد أحمد إدريس» والذى علم أن الرئيس أنور السادات يبحث عن آلية للتغلب على أزمة فك الشفرات خلال ‏الحروب، فعرض إدريس فكرة شفرة اللغة النوبية التى حيرت العدو فى حرب أكتوبر، على أحد قاداته، حيث إن اللغة النوبية يتحدث بها أهل النوبة فقط ولا تكتب وغير ‏موجودة فى القواميس، ولهذا لم تعرف بها إسرائيل ولم تستطع التقاط أى إشارات أو رسائل لقادة الجيش المصرى.

واستمر تداول ‏الشفرة النوبية حتى عام 1994، حيث كانت تستخدم فى البيانات السرية بين القيادات.

واستخدمت قواتنا المسلحة عددا من الكلمات فى حرب أكتوبر مثل «أوشريا» وهى ‏الكلمة الأشهر فى قاموس الشفرات النوبية خلال حرب أكتوبر، ومعناها العربى «اضرب»، وجملة «ساع آوى» تعنى «الساعة ‏الثانية»، وبتلقى جميع الوحدات كلمة «أوشريا» و كلمة «ساع آوى»، بدأت ساعة الصفر لينطلق الجميع، كل فى تخصصه ‏يقهرون المستحيل ويحققون الانتصار.