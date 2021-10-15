العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية بإجراء تعديل وزاري

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الجمعة، أوامر ملكية بإجراء تعديل وزاري.



وشمل التعديل- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"- وزارات الصحة والحج والعمرة والنقل، حيث تم إعفاء وزير الصحة توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة من منصبه وتعيين فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل بدلا منه، حيث تم تعيين الربيعة وزيراً للحج والعمرة.



كما تم ترقية الفريق الركن مطلق بن سالم بن مطلق الازيمع إلى رتبة فريق أول ركن، وتعيينه قائداً للقوات المشتركة، وإعفاء عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية من منصبه، وتعيين عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.