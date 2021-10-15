شارك الفنان سيد رجب، في حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، الذي نُظِّم مساء الخميس.

وألقى سيد، "حدوتة" سلّطت الضوء على مسيرة فنانين كبار رحلوا عن عالمنا في الفترة الماضية، فيما عرضت إدارة المهرجان فيديو تكريميًّا للفنانين الراحلين خلال العام الماضي مثل عزت العلايلي، يوسف شعبان، فيصل ندا، وحيد حامد، دلال عبدالعزيز، سمير غانم، هادي الجيار.

وقال سيد، في جزء من "حدوته": "هو ده جمال السينما وأبطالها اللي عاشوا معانا أمام أو وراء الكاميرا هيفضلوا عايشين معانا بفنهم.. يا بختهم.. العمل فن عمره ما بيموت".

وانطلقت فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الخميس، بحضور عدد كبير من مشاهير ونجوم الفن وعلى رأسهم الفنانة يسرا والتي تحضر بصفتها عضوة باللجنة الاستشارية للمهرجان.

ويعد الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.