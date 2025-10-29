شركة طوكيو غاز: الإمداد الروسي بالغاز الطبيعي المسال سيواجه مشكلات مستقبلا

قال الرئيس التنفيذي لشركة طوكيو غاز اليابانية إن إمداد الغاز الطبيعي المسال قد يمثل مشكلة للشركة مستقبلا، وسط ضغوط للحد من واردات الطاقة من موسكو، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وذكر الرئيس التنفيذي لطوكيو غاز، شينيتشي ساساياما في مؤتمر صحفي اليوم إن طوكيو غاز، التي أبرمت عقدا طويل الأجل مع مشروع "ساخالين- 2" للنفط والغاز في روسيا، ترى المحطة باعتبارها مهمة من أجل استقرار إمداد اليابان بالطاقة. وأوضح أنه لا توجد مشكلات حالية فيما يتعلق بالإمداد.

وأوضح ساساياما: "إننا ندرك أن هناك مناقشات مختلفة" بخصوص الغاز الطبيعي المسال الروسي، مضيفا أن الشركة لا يمكن أن تتخذ قرارا وحدها بشأن ما إذا كان سيتم تجديد العقد الذي تنتهي مدته في 2031 و "سنبحث الأمر مع الحكومة الوطنية".

وتأتي تصريحات ساساياما بعد اجتماع في وقت سابق من الشهر الجاري قال فيه وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت لوزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو إن واشنطن تتوقع أن توقف طوكيو استيراد الطاقة من موسكو.