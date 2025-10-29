الرئيس الكوري الجنوبي يطلب من ترامب السماح لبلاده بالحصول على وقود للغواصات النووية

طلب الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج اليوم الأربعاء من نظيره الأمريكي دونالد ترامب الحصول على الوقود من أجل الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية، كما تعهد بتعزيز الإنفاق الدفاعي لتعزيز القدرات العسكرية للبلاد.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن لي أدلى بهذه التعليقات خلال قمتهما في مدينة جيونجو بجنوب شرق كوريا الجنوبية، حيث تطلب سول مراجعة اتفاقيتها الثنائية بشأن الطاقة النووية مع واشنطن لكي تحظى بمزيد من المرونة فيما يتعلق بإعادة معالجة الوقود النووي المستخدم وتخصيب اليورانيوم.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي" أتمني أن تأخذ قرارا بالسماح لنا بأن نحصل على إمدادات من أجل الغواصات النووية".

وأشار لي إلى أن الغواصات التي تعمل بالديزل لديها قدرات ملاحة محدودة أسفل المياه، مما يقيد قدرة الجيش الكوري الجنوبي على تعقب الغواصات الكورية الشمالية أو الصينية.

ويشار إلى أنه يمكن لكوريا الجنوبية حاليا تخصيب يورانيوم بنسبة أقل من 20% بموافقة أمريكا فقط، كما أنه يٌحظر عليها إعادة معالجة الوقود النووي المستخدم.