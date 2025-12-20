إيران تعدم مُدانا بالتجسس لصالح إسرائيل

ذكرت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية في إيران، اليوم السبت، أن طهران أعدمت رجلا أدين بالتجسس لصالح إسرائيل وبالصلة بجماعات معارضة إيرانية.

وأعدمت إيران، التي تنخرط في حرب ظل مع إسرائيل منذ عقود، عددا من الأشخاص الذين اتهمتهم بالصلة بالمخابرات الإسرائيلية وتسهيل عملياتها في البلاد، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية التي تتخذ من أوسلو مقرا على منصة "إكس" إن الرجل، الذي عرفته بأنه طالب هندسة معمارية يدعى عقيل كشاورز ويبلغ من العمر 27 عاما، حُكم عليه بالإعدام بتهم تتعلق بالتجسس لصالح إسرائيل "بناء على اعترافات انتزعت تحت التعذيب"، على حد تعبيرها.

وتصاعد الصراع الإيراني الإسرائيلي إلى حرب في يونيو الماضي، عندما ضربت إسرائيل أهدافا مختلفة داخل إيران، بما في ذلك من خلال عمليات اعتمدت على نشر قوات خاصة تابعة للموساد في عمق البلاد. وزادت عمليات إعدام الإيرانيين المدانين بالتجسس لصالح إسرائيل بشكل ملحوظ هذا العام، إذ تم تنفيذ عدد من أحكام الإعدام في الشهور القليلة الماضية.