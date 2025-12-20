كشف حسام عاشور، نجم الأهلي السابق، كواليس عودته من جديد إلى القلعة الحمراء، مؤكدًا أن هذه العودة كانت بمثابة ميلاد جديد له، بعد فترة من الغياب والأزمات التي مر بها.

وقال عاشور، خلال ظهوره في برنامج «الناظر» المذاع على قناة «النهار»، إن ما بدر منه عقب الاعتزال كان خطأ، مضيفًا: «مفيش حد ما بيغلطش، واللي عملته بعد الاعتزال كان غلط، واعتذرت عنه وبعتذر تاني. جمهور الأهلي خيره عليا، وبيحبني، ومفيش حد قصر معايا».

أضاف أنه زار النادي الأهلي لأول مرة منذ خمس سنوات برفقة الإعلامي أحمد شوبير، حيث التقى الكابتن محمود الخطيب، مشيرًا إلى أن الأمور حُسمت سريعًا، قائلًا: «لقيت الكابتن محمود الخطيب بيكلمني وقال لي: إزيك يا ابني، والكلمة دي بحبها منه جدًا، وبعدها قالي تعالى بكرة».

وتابع عاشور: «روحت قابلته، وقالي الأهلي بيتك، وشوف عايز تشتغل في التدريب ولا في الإدارة»، مؤكدًا أن هذا الموقف ترك أثرًا نفسيًا كبيرًا لديه.

وتطرق نجم الأهلي السابق إلى موقف إنساني جمعه بابنته ليان، قائلًا: «ليان بنتي عندها 6 سنين، وما شافتنيش وأنا بلعب. أثناء الأزمة كنا معديين جنب النادي، قالت لي: بابا مش ده الأهلي بتاعك؟ أنا نفسي أدخل. دخلنا واتصورنا، والناس قابلتنا بكل احترام، وكانت مبسوطة جدًا من رد فعل الجمهور».

وعن المنافسة مع شيكابالا، نجم الزمالك، أكد عاشور: «شيكابالا أكتر لاعب تفوقت عليه، وكنت بنجح ضده مان تو مان (رجل لرجل)».

وشدد حسام عاشور على أن عودته للأهلي أعادت إليه الثقة والاستقرار، قائلًا: «أنا اتولدت من جديد بعودتي لبيتي النادي الأهلي».

واختتم عاشور حديثه بالإشارة إلى الأزمة الصحية التي مر بها، موضحًا أنه خضع لـ38 غرزة في الحاجب بعد إصابته خلال مباراة الأهلي والاتحاد، مشيرًا إلى أن تلك الإصابة تسببت له في نوبات إغماء لفترة، قبل أن يتعافى منها حاليًا، مؤكدًا: «الحمد لله الأمور مستقرة الآن».