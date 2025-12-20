  يونامي توقع وثائق تسليم مقرها الرئيسي للحكومة العراقية - بوابة الشروق
السبت 20 ديسمبر 2025
 يونامي توقع وثائق تسليم مقرها الرئيسي للحكومة العراقية

بغداد - (د ب أ)
نشر في: السبت 20 ديسمبر 2025 - 10:14 ص | آخر تحديث: السبت 20 ديسمبر 2025 - 10:14 ص

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، اليوم السبت، توقيع وثائق تسليم مجمعها الرئيسي في بغداد إلى الحكومة العراقية قبل انتهاء ولاية البعثة في 31 يناير.

وقالت يونامي، في بيان صحفي اليوم، "قام كلاوديو كوردونى، نائب الممثل الخاص للعراق للشئون السياسية والمساعدة الانتخابية في 14 ديسمبر الجاري  بالتوقيع نيابة عن البعثة"، مشيرة إلى أن السفير محمد بحر العلوم، وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية وقع نيابة عن حكومة العراق.

وأضافت، "ويعد هذا الحدث تتويجاً للتعاون الوثيق بين الجانبين على مدى عدة أشهر، ويمثل الانتقال فصل جديد من الشراكة بين الأمم المتحدة والعراق".

وشرعت بعثة "يونامي" بعملها في العراق في عام 2003 على خلفية الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 والإطاحة بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين.


