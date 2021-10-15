أكتوبر 1973 تجسيد عملى لانتصار الإرادة وتفوق الجندى المصرى

على الرغم من مرور 48 عاما على انتصار حرب أكتوبر 1973 لا تزال هناك حكايات وقصص يجب أن تروى، حتى تتعلم الأجيال التى لم تعاصر الحرب وتلك القادمة، كيف جسد جيل أكتوبر بتضحياته العزة والكرامة للشعب المصرى.

وفى هذا الملف تعرض "الشروق" جانبا من ذكريات الحرب يسردها بفخر وعزة أبطال حرب أكتوبر 1973، من صفحات الانتصار التى سطرها جنود وضباط القوات المسلحة المصرية، ليرسموا لوحة فنية من بطولات يتحدث عنها التاريخ فى العالم بأسره.

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