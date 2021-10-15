الكشف على 1279 مواطنا في قافلة طبية بدمياط

نظمت مديرية الصحة بدمياط، قافلة طبية، بقرية البدراوي التابعة لمركز كفر سعد، يومي الأربعاء والخميس، ضمن جهود المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتورة منال عوض محافظة دمياط.

وقال الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، إن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، كما تم تلقيح كبار السن بلقاح فيرس كورونا، بسهولة ويسر، بعد التسجيل على الموقع، وتذليل جميع العقبات أمامهم، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال الدكتور محمد الغباشي، مدير إدارة القوافل الطبية المتنقلة بدمياط، إنه جرى توقيع الكشف الطبي على 1279 مواطنًا، بالإضافة إلى تحويل 41 حالة لتلقي العلاج بالمستشفيات، وإنهاء إجراءات إستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لـ 2 حالة، بالإضافة إلى إجراء 533 تحليلاً معمليا، و35 أشعة عادية، و25 للموجات الصوتية، بالإضافة إلى عيادة متنقلة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، بالأضافة إلى صيدلية لصرف العلاج بالمجان، إضافة إلى تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية.