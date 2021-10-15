مستقبل وطن بكفر الشيخ يواصل اللقاءات الأسبوعية للمواطنين ونواب الحزب

واصلت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ استقبال المواطنين من أبناء المحافظة للقاء نواب الحزب لتقديم الطلبات والشكاوى الخاصة بهم للنواب يومي الخميس والسبت من كل أسبوع.

يأتي ذلك انطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشادالشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، والمهندس فوزي الرفاعي أمين الحزب بالمحافظة.

وتلقى المهندس عادل النجار، عضو مجلس النواب عن الحزب، عددًا من الطلبات والشكاوى المتنوعة بحضور الدكتور علي أبو شوشة الأمين المساعد ونائب أمين الحزب بالمحافظة، والمحاسب أحمد علاء جعفر أمين التنظيم، وبعض قيادات وأعضاء الحزب.

وقال المهندس عادل النجار إن الطلبات كان أبرزها شكوى بعض أولياء الأمور من عدم القدرة على دفع المصروفات المدرسية نظرا لظروفهم، موضحا أنه سيتم عرض الأمر على المسئولين بالمحافظة والتربية والتعليم لإعفاء غير القادرين وفقًا للقانون حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب، كما تقدم عدد من المواطنين بشكاوى خاصة بمشكلة أراضي مركز مطوبس مع هيئة التعمير، وكذا مشكلات المواطنين من أصحاب المعاشات، وشكاوى خاصة بالمرور، ووعد النائب ببحث جميع الشكاوي مع الجهات التنفيذي.

من جانبه، قال المحاسب أحمد علاء جعفر إنه سيتم خلال الفترة القادمة عقد لقاءات أسبوعية للمواطنين ونواب الحزب بأمانات المراكز لحل مشاكلهم، حيث تم البدء بلقاء النائب على العجواني عضو مجلس الشيوخ مع المواطنين في أمانة مركز مطوبس واللقاء القادم في أمانة مركز فوة على أن تتوالى اللقاءات في باقي المراكز، بالتزامن مع لقاءات النواب والمواطنين بمقر الحزب الرئيسي.