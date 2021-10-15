مقتل برلماني بريطاني في حادث طعن داخل كنيسة

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم، مقتل النائب البريطاني المحافظ ديفيد أميس جراء عملية طعن تعرض لها في كنيسة.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية أن أميس كان في اجتماع مع ناخبين محليين في كنيسة بلفيرس في دائرته الانتخابية ساوثيند ويست في مدينة إسيكس عندما دخل رجل إلى الكنيسة، وقام بطعن النائب عدة مرات.

وقالت شرطة إسيكس في بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تم استدعاؤنا لتقارير عن حادثة طعن في إيستوود رود نورث، بعد وقت قصير من الساعة 12:05 ظهرا. كان الضباط في مكان الحادث بعد فترة وجيزة، واعتقلوا رجلاً واستعادوا سكيناً. وهو حالياً في الحجز".

وأضافت "نحن لا نبحث عن أي شخص آخر على صلة بالحادثة، ولا نعتقد أن هناك تهديداً مستمراً للمواطنين".