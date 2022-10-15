الأسهم الأمريكية تسجل تراجعا بالتزامن مع توقعات تضخم مرتفعة

تراجعت الأسهم الأمريكية، الجمعة، إذ أبقت توقعات التضخم المرتفعة المخاوف من أن مسار رفع أسعار الفائدة الاتحادية القوي قد يؤدي إلى ركود.

وفي الجلسة الأخيرة من أسبوع متقلب، فتحت الأسهم على ارتفاع قبل أن تغير مسارها بعد أن أظهرت بيانات من جامعة ميشيجان تحسن معنويات المستهلكين في أكتوبر، لكن توقعات التضخم ساءت مع ارتفاع أسعار البنزين.

وكانت بيانات أظهرت يوم الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يقيس التضخم، لا يزال مرتفعا بشدة.

وبحسب البيانات الأولية، فقد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 ما قيمته 84.18 نقطة أو 2.29% ليغلق عند 3585.73 نقطة، فيما خسر المؤشر ناسداك المجمع 325.82 نقطة أو 3.06 % إلى 10323.33 نقطة.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 368.69 نقطة أو 1.23% إلى 29670.03 نقطة.