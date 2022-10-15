شريف يقود هجوم الأهلي أمام الاتحاد المنستيري

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة الاتحاد المنستيري التي تقام في السادسة من مساء اليوم على ملعب الأهلي we السلام في إياب دور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب التي اقيمت في تونس بهدف أحرزه محمد عبدالمنعم، في الدقيقة الأخيرة من أحداث المباراة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في الدفاع: محمد عبدالمنعم ومحمود متولي وأكرم توفيق وعلي معلول.

في الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وبرونو سافيو وأحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر.

في الهجوم: محمد شريف.‎

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

أيمن أشرف وحسين الشحات وعلي لطفي، وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، وشادي حسين وحسام حسن وكريم فؤاد ومحمد هاني.