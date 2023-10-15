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أعداد جريدة الشروق
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حزب الله اللبناني يعلن مهاجمة موقع إسرائيلي ثان بالأسلحة المباشرة

بيروت (د ب أ)
نشر في: الأحد 15 أكتوبر 2023 - 11:53 ص | آخر تحديث: الأحد 15 أكتوبر 2023 - 11:53 ص

أعلن حزب الله اللبنانية، اليوم الأحد، أن عناصره هاجمت موقعا إسرائيليا ثانيا بالأسلحة المباشرة والمناسبة.

وقال حزب الله، في بيان صحفي أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، إنه "في سياق الرد على الاعتداءات الصهيونية المتمادية على القرى الحدودية هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع الراهب الصهيوني بالأسلحة المباشرة والمناسبة".

وأعلن حزب الله اللبناني، اليوم ،قصف موقع إسرائيلي في منطقة شتولا بالصواريخ الموجهة مما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.

وقال الحزب، في بيان صحفي اليوم أورده موقع العهد، إن "مجموعة الشهيدين علي يوسف علاء الدين وحسين كمال المصري استهدفت مركزا لجيش العدو الصهيوني في منطقة شتولا بالصواريخ الموجهة مما أدى إلى وقوع عدد بين قتيلٍ وجريح".

وأضاف أن "الاستهداف جاء أيضاً في سياق الرد على القصف الذي أدى إلى إصابة منزل في شبعا وأدى إلى استشهاد مواطنين اثنين".

بدورها، أفادت قناة "المنار" اللبنانية التابعة لحزب الله بأن "القصف المدفعي الصهيوني الكثيف متواصل على أطراف بلدة عيتا الشعب ويطال محيط بلدة رامية".

وكانت المدفعية الإسرائيلية قصفت بشكل مركز، اليوم، مناطق في جنوب لبنان.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم، أن "القصف الاسرائيلي طاول خراج بلدة عيتا الشعب".


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