وكيل تعليم الغربية يتابع مدارس الفترة المسائية

شكل ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الأحد، لجان لمتابعة مدارس الفترة المسائية، ومتابعة فصول الخدمات للمرحلة الثانوية بمدارس التعليم العام والفني.

تضم هذه اللجان مدير عام التعليم العام، ومدير عام التعليم الفني، ومدير إدارة التعليم الصناعي، وكان على رأس اللجان وكيل الوزارة.

وتابعت اللجنة اليوم مدارس أم المؤمنين الثانوية بنات، معهد النور للمكفوفين، مدرسة طنطا الإعدادية للبنين، التابعة إدارة غرب طنطا التعليمية، مدارس طنطا الثانوية الزخرفية المعمارية العسكرية بنين، الجلاء الثانوية الصناعية بنات، الشهيد إبراهيم رمضان الثانوية التجارية العسكرية، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية.

وخلال المتابعة، تلاحظ انتظام المدارس بالفترة المسائية، والحضور الطلابي المتميز، وحسن سير العملية التعليمية، والانضباط والنظام والنظافة، وتم التوجيه بضرورة التأكيد على لائحة الانضباط الطلابي، والأنشطة الطلابية الجاذبة، ومجموعات الدعم المدرسي، وقاعات المشاهدة.

وأشاد وكيل الوزارة ولجان المتابعة، بحسن سير العملية التعليمية، ونظافة المدارس وانضباطها، وتم تقديم الشكر لجميع المدارس على الجهد المبذول بها والعمل بروح الفريق.