محافظ الغربية يتفقد المستشفى العام ومحطة المياه بكفر الزيات

أجرى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جولة تفقدية مفاجأة لمتابعة سير العمل ومعرفة مدى استعداد محطة مياه كفر الزيات، ومستشفى كفر الزيات العام، ونقطة إسعاف كفر الزيات، لإدارة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها في حالة وقوع أي أزمة أو كوارث طبيعية، من خلال الاستعداد المسبق، وذلك بحضور عادل داود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات.



وبدأت الجولة بتفقد المحافظ محطة المياه المرشحة بمدينة كفر الزيات، والتي تقع على مساحة 36 ألف متر مربع في الجهة الشرقية للمدينة على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي؛ لتخدم سكان مدينة كفر الزيات بالكامل.



وأنشأت المحطة على مرحلتين، المرحلة الأولى سنة 2008 بطاقة 300 ل/ ث، والمرحلة الثانية سنة 2021 بطاقة 400 ل/ ث، وبطاقة تصميمية للمياه العكرة 770 ل/ ث، وطاقة فعلية للمياه العكرة 385 ل/ ث، والطاقة التصميمية للمياه المرشحة 700 ل/ ث، الطاقة الفعلية للمياه المرشحة 300 ل/ ث.



وتفقد المحافظ خط الطرد الرئيسي للمحطة قطر الخط 600 مم صلب، وجهاز التراسونيك على خط الطرد الرئيسي للمحطة، وجهاز التراسونيك على خط العكرة.



وتابع المحافظ جولته بزيارة مفاجئة لمستشفى كفر الزيات العام؛ للاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية للمرضى والمصابين والمترددين على المستشفى، والتأكد من مدى جاهزية المستشفى لإدارة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها في حالة وقوع أي أزمة أو كوارث طبيعية، حيث تفقد عددا من أقسام المستشفى شملت "مبنى العيادات الخارجية، قسم الأشعة، ووحدة الأشعة المتنقلة، وقسم العناية المركزة، وقسم العمليات، والحضانات للمبتسرين، والصيدلية المركزية للمستشفى"؛ للتأكد من توفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى.



واستمع المحافظ، للمرضى المتواجدين داخل المستشفى؛ للتأكد من مدى تقديم الخدمات الطبية بصورة لائقة.



وأكد المحافظ، أننا نعمل جميعا كلً في موقعه "تنفيذيين وأطباء"؛ من أجل خدمة المواطنين وتلبية مطالبهم، وحل مشاكلهم، وتقديم الخدمة الطبية للمرضى والمصابين.



واختتم المحافظ جولته بتفقد نقطة إسعاف كفر الزيات، والتي تضم 6 سيارات مجهزة على أعلى مستوى من الكفاءة والجاهزية، و2 سيارة إسعاف إدارية؛ للاطمئنان على مدى جاهزيتها وتقديم الخدمات للمواطنين في حالة حدوث أي طارئ وعمل الإسعافات الأولية للمصابين أثناء نقلهم للمستشفى لاستكمال العلاج.