جمال علام: الفوز بأمم إفريقيا والوصول لكأس العالم حلم مشروع

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طالب جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، الجماهير المصرية أهمية مساندة ودعم المنتخب الوطني في مستهل مشواره بتصفيات كأس العالم 2026 وخوض غمار أمم إفريقيا 2024 بشهر يناير المقبل.

وأوقعت قرعة أمم إفريقيا، منتخب مصر في المجموعة الثانية بجانب غانا وموزمبيق والرأس الأخضر.

وفي تصفيات كأس العالم 2026، تواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى بجانب سيراليون وإثيوبيا وجيبوتي وبوركينا فاسو وغينيا بيساو.

وصرح جمال علام على قناة أون تايم سبورتس:" مكاسب معسكر المنتخب في الإمارات كثيرة ومواجهة الجزائر تحد كبير".

أضاف:" فيتوريا يبذل جهود كبيرة مع المنتخب ويحتاج دعم الجماهير لتحقيق حلم الوصول لكأس العالم 2026 والفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية 2024 وهو حلم مشروع وإنجاز اعتادت مصر على تحقيقه بعد التتويج باللقب القاري بـ7 ألقاب".

أكمل:" لدينا خطط كبيرة وأحلام عظيمة، والهدف من معسكر المنتخب في الإمارات الارتقاء بمستوى اللاعبين من خلال مواجهة منتخبات قوية".

وفاز منتخب مصر الخميس الماضي وديًا على زامبيا 1-0 في اللقاء الذي جمع الفريقان على ستاد هزاع بن زايد.

وتضم قائمة المنتخب في معسكر شهر أكتوبر 25 لاعبًا.. محمد الشناوى ومحمد صبحى ومحمد أبو جبل ومحمد هانى وعمر كمال ومحمد حمدى وأحمد فتوح وعلي جبر وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي وطارق حامد ومروان عطية وأحمد سيد زيزو وأحمد نبيل كوكا ومحمد النني ومحمود حمادة وحمدى فتحى ومحمد صلاح ومصطفى فتحى وعمر مرموش ومحمود تريزيجيه وحسين الشحات ومصطفى محمد ومروان حمدى.

وتأهل منتخب مصر رسميًا لنهائيات أمم إفريقيا في كوت ديفوار والتي ستنطلق بشهر يناير المقبل، بعد تصدره مجموعته في مشوار التصفيات وصعد رفقته منتخب غينيا بينما ودع منتخبي مالاوي وإثيوبيا التصفيات.

وتعرض منتخب مصر بشهر سبتمبر الماضي لأول خسارة في مشواره مع الفراعنة، بعد السقوط أمام تونس وديًا بنتيجة 3-1 باللقاء الذي جمع المنتخبين على ستاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية.

ويلتقي منتخبا مصر والجزائر وديا يوم الإثنين 16 أكتوبر على ملعب هزاع بن زايد، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء.

وتذاع مباراة مصر والجزائر الودية على شاشات قناتي أون تايم سبورتس وأبوظبي الرياضية.