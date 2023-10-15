 السيسي يتلقى اتصالا من رئيس وزراء النرويج بشأن التصعيد العسكري الجاري في قطاع غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السيسي يتلقى اتصالا من رئيس وزراء النرويج بشأن التصعيد العسكري الجاري في قطاع غزة

مصطفى المنشاوي
نشر في: الأحد 15 أكتوبر 2023 - 9:14 م | آخر تحديث: الأحد 15 أكتوبر 2023 - 9:14 م

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من يوناس جاهر ستوره، رئيس وزراء النرويج.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الاتصال تناول التباحث بشأن التصعيد العسكري الجاري في قطاع غزة، حيث أشار الرئيس إلى التحركات والاتصالات المصرية مع مختلف الأطراف لاحتواء الموقف ومنع تفاقمه، في ضوء التهديد المتزايد للأمن والاستقرار الإقليمي.

كما أكد الجانبان أهمية العمل الحثيث على وقف التصعيد وحماية المدنيين ومنع استهدافهم، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشددين في الوقت ذاته على ضرورة دفع جهود التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وفقاً للمرجعيات المعتمدة وقرارات الشرعية الدولية.

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