افتتاح معرض فرانكفورت الدولي للكتاب اليوم

عقب الإعلان عن الفائز بجائزة الكتاب الألماني، يطلق معرض فرانكفورت الدولي للكتاب فعالياته اليوم الثلاثاء.

ويمثل دولة الشرف إيطاليا في حفل الافتتاح مساء اليوم وزير الثقافة الإيطالي، أليساندرو جولي، بينما تمثل ألمانيا وزيرة الدولة للشؤون الثقافية كلاوديا روت.

وتقدم جمعية تجارة الكتب الألمانية صباح اليوم تقريرا عن الوضع الاقتصادي في قطاع تجارة الكتب. ويقدم منظمو المعرض نظرة عامة على الدورة الـ76 لأكبر معرض للكتاب في العالم.

ويشارك في المعرض هذا العام أكثر من ألف كاتب ومتحدث في 650 فعالية على 15 منصة. ويفتتح المعرض أبوابه أمام الزوار التجاريين غدا الأربعاء، وسيكون مفتوحا للجمهور اعتبارا من يوم الجمعة المقبل.

ووفقا لبيانات المعرض، فإن أرقام مبيعات تذاكر دخول المعرض أعلى بكثير من العام الماضي. وفي عام 2023 زار المعرض حوالي 215 ألف زائر، وحينها قدم أكثر من 4 آلاف جهة عرض من 95 دولة إصداراتهم الجديدة.

ويختتم معرض الكتاب فعالياته يوم الأحد المقبل بتسليم جائزة السلام لتجارة الكتب الألمانية للمؤرخة الأمريكية آن أبلباوم.