وزير الزراعة والري يترأس وفد السودان بالاجتماع الثالث لوزراء المياه والزراعة العرب بالقاهرة

ترأس البروفيسور عصمت قرشي، وزير الزراعة والري، اليوم، وفد السودان المشارك في أعمال الاجتماع الوزاري المشترك الثالث لوزراء المياه والزراعة العرب، والذي عقد بالقاهرة بمشاركة وزراء الزراعة والمياه العرب بتنظيم مشترك من الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه والمنظمة العربية للتنمية الزراعية.

وناقش الاجتماع توصيات اللجنة الفنية المشتركة رفيعة المستوى وتقارير وتجارب تتعلق بالتنسيق المؤسسي بين قطاعي الزراعة والمياه وسبل تحسين الإنتاجية وآثار تغير المناخ على قطاعي المياه والزراعة.

وفي كلمته، قدم قرشي، التهنئة للقيادة والحكومة المصرية بمناسبة نجاح فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه، مؤكداً خأن المنتدى بات منصة دولية فريدة في تبادل الخبرات والممارسات العلمية الناجحة المرتبطة بالمياه والقطاعات ذات العلاقة.

وجدد الوزير التهنئة لقيادة وزارة الموارد المائية والري المصرية على الجهود المبذولة والرؤى التطويرية الإستراتيجية لقطاع المياه في مصر، مؤكداً ثقته في أن تلك الخطط ستعزز من التكامل العربي المنشود في شتى المجالات خصوصاً قطاع المياه والقطاعات الأخرى ذات العلاقة.

وأشاد الوزير بجهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومجالسها الوزارية خاصة المجلس الوزاري العربي للمياه، وكافة مؤسسات العمل العربي المشترك وفي مقدمتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية، على الجهود التنسيقية والتنفيذية المبذولة لترقية قطاعات الزراعة والمياه، مشددا على أن الامغن الغذائي والمائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، الذي بالتأكيد أساس لاستدامة الأمن والسلم الدولي، معرباً عن تقدير السودان لجهود الخبراء والفنيين أعضاء اللجنة الفنية المشتركة رفيعة المستوى للمياه والزراعة في متابعة تنفيذ خطة العمل التنفيذية لإعلان القاهرة، وتأمين تعزيز استخدام الموارد المائية غير التقليدية في الزراعة بالوطن العربي، وتعزيز الفكر تجاه قضايا التغير المناخي وتعزيز قدرة القطاعات في مواجهة التحديات واستدامة المرونة اللازمة وما يتطلبه ذلك من مبادرات ورؤى مبتكرة تعتمد في الأساس على مسرعات التنمية كالذكاء الإصطناعي وتعزيز إستخدام التطبيقات في مجالات المياه والزراعة.

وعبر قرشي عن تقدير السودان للشراكة العربية مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ومنظمة الإسكوا في ضوء جهودهم وانخراطهم في عدد من المشاريع الزراعية والمائية، مؤكدا ثقته في أنها ستحقق مزيد من الكسب للمنطقة العربية .

واستعرض الوزير الأوضاع في بلاده، جراء تمرد الميليشيات وتدميرها لعدد كبير من مواقع ومشاريع الإنتاج واستهدافها شبكات الري ومخازن الإنتاج مؤكدا أن الدولة السودانية وبفضل الجهود الوطنية ودعم الأشقاء في الدول العربية المختلفة و الخبرة العربية والمنظمات الدولية الشريكة قد تمكنت من التصدي لذلك و تحقيق فوائض كبيرة في إنتاج الغذاء خلال الموسم الصيفي من خلال تنفيذ دقيق للخطة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية، والتي استهدفت رفع الإنتاج المحلي وتحسين معدلات التغذية وتركيز الجهود على دعم المشاريع الزراعية عبر توفير البذور والأسمدة والوقود وتشجيع التوسع في الزراعة المطرية والمروية.

وأشار إلى جهود الدولة السودانية في دعم المزارعين مباشرة أو عبر المنظمات الوطنية و الشركاء الإقليميين والدوليين المهتمين بقضايا المزارعين، مشيدا بدور المنظمة العربية للتنمية الزراعية و منظمة الفاو وبرنامج الغذاء العالمي في تقديم الدعم الفني للمزارعين السودانيين.