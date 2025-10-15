عملية أمنية شاملة لاستهداف المتعاونين مع الاحتلال في قطاع غزة

أفاد مصدر أمني فلسطيني في غزة بأن قوة "رادع" التابعة لأمن حماس تواصل تنفيذ عملية أمنية شاملة في مناطق القطاع كافة لاستهداف المتورطين بـ"التعاون مع الاحتلال وكل من يتستر عليهم".

ونقلت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، اليوم الأربعاء، عن المصدر قوله، إن "هذه العملية تأتي في إطار سعي قوة رادع المتواصل لتطهير الجبهة الداخلية وحماية أمن شعبها ومقاومتها".

وأكد أن "هذه هي الفرصة الأخيرة لتصحيح المسار وتقديم المعلومات المتاحة، وبعد ذلك، لن يكون هناك مفر من قبضة العدالة الصارمة التي ستطال كل خائن ومتستر".

وكانت الفصائل الفلسطينية أشادت بـ "الحملة الأمنية التي تنفذها وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، من أجل ضبط وإنفاذ القانون وملاحقة الخارجين عنه من العملاء والمرتزقة واللصوص وقطاع الطرق، والمتعاونين مع الاحتلال في كل أنحاء القطاع".

وأكدت الفصائل، في بيان اليوم، أن "الحملة تحظى بدعم كامل وإجماع وطني فلسطيني ومن كافة الفصائل، وإسناد من أمن المقاومة من أجل إعادة الأمن والاستقرار، وملاحقة عصابات المرتزقة وأوكار الجريمة وأذناب الاحتلال".

وكان مصدر أمني قال، أمس الثلاثاء، إن قوة "رادع" نفذت عملية دقيقة وسط مدينة غزة، أسفرت عن تحييد عدد من المطلوبين والخارجين عن القانون.