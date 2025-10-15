اليونان تحتل المركز الـ6 بين أقوى جوازات السفر في العالم

احتلت اليونان المركز السادس بين أقوى جوازات السفر في العالم، بحسب ما أظهرته أحدث نتائج لمؤشر "هينلي" لجوازات السفر، من حيث حرية تنقل مواطنيها إلى 186 وجهة بدون الحصول على تأشيرة، أو من خلال الحصول على تأشيرة عند الوصول.

وأفادت صحيفة "إيكاتيميريني" اليونانية، اليوم الأربعاء، بأن هذا يضع اليونان في نفس المجموعة مع المجر ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال والسويد، لتظل متأخرة قليلا عن عدد من الدول الأوروبية، التي تشمل ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا.

ويشار إلى أن المؤشر يقيس قوة جوازات السفر بناء على الانفتاح على السفر، أي عدد الدول التي يمكن لحامل جواز السفر دخولها بدون تأشيرة.

ويعكس مركز اليونان قوتها في التنقل العالمي، رغم تأخرها عن دول رائدة مثل سنغافورة "التي يحظى مواطنوها بإمكانية الوصول إلى 193 وجهة"، وكوريا الجنوبية "بواقع 190 وجهة" واليابان "بواقع 189 وجهة".

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة خرجت لأول مرة من قائمة المراكز العشرة الأولى، حيث جاءت متعادلة في المركز الثاني عشر مع ماليزيا "بواقع 180 وجهة".