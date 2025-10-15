 جيش الاحتلال: الجثة الرابعة التي سلمتها حماس لا تتطابق مع جثة أي مختطف - بوابة الشروق
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 12:29 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟
النتـائـج تصويت

جيش الاحتلال: الجثة الرابعة التي سلمتها حماس لا تتطابق مع جثة أي مختطف


نشر في: الأربعاء 15 أكتوبر 2025 - 12:08 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 أكتوبر 2025 - 12:12 م

قال جيش الاحتلال، إنه بعد استكمال الفحوصات في المركز الوطني للطب الشرعي، تبين أن الجثة الرابعة التي سلمتها حركة حماس لإسرائيل لا تتطابق مع جثة أي محتجز.

وأضاف في بيان، اليوم الأربعاء: «على حماس بذل كل الجهود اللازمة لإعادة جثامين المختطفين المتوفين».
وسبق أن أعلن جيش الاحتلال، أنه تمكن من تحديد هوية أسرى قتلوا خلال فترة احتجازهم لدى حماس.

وقال الجيش: «بعد استكمال عملية التعرف من قبل المعهد الوطني للطب الشرعي، وبالتعاون مع الشرطة الإسرائيلية والحاخامية العسكرية، أبلغ ممثلو الجيش الإسرائيلي عائلات الرهائن غاي إيلوز، وبيبين جوشي، إضافة إلى رهينتين قُتلتا لم يُسمح بعد بنشر اسميهما بناءً على طلب العائلات، بأن ذويهم أُعيدوا للدفن».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك