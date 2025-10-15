رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات إلى 8ر4 % خلال العام الحالي وذلك مقارنة بتوقعاته السابقة الصادرة في أبريل الماضي.، سبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

كما توقع الصندوق في تقريره الصادر اليوم أن يصل نمو اقتصاد دولة الإمارات في عام 2026 إلى 5% وهي ذات التوقعات الصادرة في أبريل.

وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ليصل إلى 5ر3 % خلال العام الجاري و 8ر3 % في 2026، من 6ر2 % خلال العام الماضي 2024.

ومقارنة بتوقعاته الصادرة خلال أبريل الماضي، فقد رفع الصندوق توقعاته لمنطقة الشرق الأوسط وأسيا الوسطى، ففي أبريل كانت توقعاته 3% للنمو في 2025 و 5ر3 % في 2026.

وارتفعت توقعات النمو العالمي في أحدث عدد من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي مقارنة بعدد إبريل 2025 من التقرير إلى 2ر3 % في عام 2025 و 1ر3 % في عام 2026، مع بلوغ معدل النمو نحو 5ر1 % في الاقتصادات المتقدمة وأعلى قليلا من 4% في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.