انطلاق أعمال اجتماع خبراء المنتدى الدولي لمكافحة الإرهاب في الكويت

انطلقت في دولة الكويت، اليوم الأربعاء، أعمال اجتماع خبراء المنتدى الدولي لمكافحة الإرهاب، تحت عنوان "تعزيز التعاون القضائي الدولي ومعالجة الأدلة في قضايا الإرهاب"، برئاسة مشتركة بين دولة الكويت وجمهورية كينيا لفريق العمل المعني بشرق إفريقيا التابع للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وبمشاركة 49 ممثلًا من 27 دولة ومنظمة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأكد مساعد وزير الخارجية لشئون التنمية والتعاون الدولي، السفير حمد المشعان، في تصريح صحفي على هامش الاجتماع الذي يستمر يومين، أهمية استضافة الكويت لهذا الحدث، باعتباره امتدادًا لجهودها في دعم أهداف المنتدى وتعزيز التنسيق الدولي في مجال مكافحة الإرهاب.

وأشار المشعان، إلى جهود الكويت في مكافحة الإرهاب خلال السنوات الأخيرة من خلال التعاون الثنائي مع الدول الشقيقة والصديقة، ولا سيما في قضية المقاتلين الإرهابيين الأجانب.

وأوضح أن الكويت ساهمت في إعادة نقل أكثر من 1500 شخص من المقاتلين الإرهابيين الأجانب وذويهم من شمال شرق سوريا إلى بلدانهم الأصلية عبر قواعدها الجوية منذ عام 2018، وتواصل استقبال الطلبات من الدول الشريكة لإجلاء مواطنيها.

وأعرب المشعان، عن أمل دولة الكويت في أن يسهم هذا الاجتماع في تبادل الخبرات والتجارب بين الدول المشاركة، وأن يعزز آفاق التعاون بين مؤسساتها القانونية والقضائية في مجال معالجة الأدلة المتعلقة بقضايا الإرهاب.