محمد ثروت: الرئيس السيسي أقام أوبرا حقيقية على الطراز الكلاسيكي بالعاصمة الإدارية

قال الفنان محمد ثروت، بمناسبة الاحتفال على مرور 150 عامًا على افتتاح الأوبرا الخديوية، إن الأوبرا رافد من روافد الثقافة المصرية ومكان متميز يقدم ألوانًا من الفنون المحببة للأفراد المتنوعة ما بين؛ الكلاسيك، والشرقي، والتراثي، والباليه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «Ten»، مساء أمس الخميس، أن دار الأوبرا المصرية بشكلها الحالي مسرح عوضًا عن دار الأوبرا القديمة، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أقام أوبرا حقيقية على الطراز الكلاسيكي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح أن مصر استعانت بخبراء أوبرا من كافة أنحاء العالم لإنشاء أوبرا من الألف إلى الياء جديدة مختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين.

وأقامت دار الأوبرا المصرية احتفالية مساء أمس الخميس، بمناسبة مرور 150 عامًا على افتتاح الأوبرا الخديوية، وذلك بحضور إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة والدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية.