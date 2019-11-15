أطقم المستشفيات بفرنسا تنظم احتجاجا للمطالبة بتوفير موارد

تظاهر الأطباء والممرضون ومساعدو التمريض بغرف العمليات الجراحية وأصحاب المعاطف البيضاء في شوارع باريس يوم الخميس للمطالبة بمزيد من الموارد لمستشفيات البلاد.

وكان الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي يواجه نهاية مليئة بالاضطرابات لهذا العام بإضراب مزمع لعمال النقل الشهر المقبل، قد وعد باتخاذ "قرارات قوية" سيتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل.

وقال ماكرون إنني "قد سمعت غضبهم وسخطهم في مواجهة ظروف العمل التي أصبحت في بعض الأحيان مستحيلة وأجور ضعيفة وضغوط عمل كبيرة".

وينظم أطقم الموظفين في العشرات من إدارات الطوارئ في جميع أنحاء البلاد احتجاجات منذ شهور معربين عن الغضب بسبب نقص الموظفين والتجهيزات، على الرغم من أن ماكرون قد شدد على أن جذور المشكلة يرجع تاريخها إلى فترة طويلة قبل انتخابه عام 2017.

وفي الاحتجاج، قال صموئيل زيتون، وهو طبيب نفسي بمستشفى رئيسي في ضواحي باريس، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن الطلب الرئيسي للمضربين هو "العمل في ظروف أكثر إنسانية".