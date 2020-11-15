 سانا: قتلى ومصابون في صفوف ميليشيا قسد بهجومين منفصلين بريفي الحسكة والرقة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سانا: قتلى ومصابون في صفوف ميليشيا قسد بهجومين منفصلين بريفي الحسكة والرقة

التنظيمات الارهابية في سوريا - ارشيفية
التنظيمات الارهابية في سوريا - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الأحد 15 نوفمبر 2020 - 7:04 م | آخر تحديث: الأحد 15 نوفمبر 2020 - 7:04 م
تعرضت سيارة عسكرية وحاجز لميليشيا (قسد) المدعومة أمريكيا، لهجومين منفصلين في ريفي الحسكة الشرقي والرقة الغربي (شمالي سوريا)؛ ما أدى إلى وقوع عدد من مسلحيها بين قتيل وجريح.

وأفادت مصادر محلية نقلت عنها وكالة الأنباء السورية (سانا)، بأن "مسلحا من ميليشيا قسد أصيب برصاص مجهولين في مخيم الهول شرق الحسكة في حين انفجرت عبوة ناسفة استهدفت سيارة عسكرية للميليشيا قرب قرية السلحبية غرب مدينة الرقة ما أدى إلى وقوع من فيها من المسلحين بين قتيل ومصاب".

وقتل أمس في هجمات منفصلة 4 مسلحين من ميليشيا (قسد) في محيط حقل الجبسة بمنطقة الشدادي جنوب الحسكة وفي محيط بلدة أبو راسين بريف الحسكة الشمالي.

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