اليابان: سنسعى لأن تدخل الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة حيز التنفيذ على الفور

ذكر وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني كاجياما هيروشي، أن حكومته ستسعى لأن تدخل اتفاقية "الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة" "آر.سي.إي.بي" حيز التنفيذ على الفور.

جاء ذلك في تصريحات الوزير للصحفيين بعد قمة عقدت على الإنترنت ومراسم التوقيع على الاتفاقية، التي حضرها مع رئيس الوزراء، سوجا يوشيهيدي، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم الأحد.

وأضاف أن التوقيع جاء في أعقاب بيان مشترك ختاما لثمان سنوات من المفاوضات.

وتابع الوزير إنه مقتنع بأن الاتفاق سيساهم في توسيع صادرات اليابان من المنتجات الصناعية والزراعية إلى دول آسيوية أخرى وأيضا سيرسخ قواعد اقتصادية حرة ونزيهة في المنطقة.

وفي إشارة إلى الهند، التي لم توقع على الاتفاقية، قال الوزير إنه مازال يريد أن تنضم الهند إلى الشراكة في ضوء أهميتها الجغرافية السياسية وحجم اقتصادها.

وتابع أن اليابان ستبذل قصارى جهدها لدفع الهند للتوقيع على الاتفاقية في أقرب وقت ممكن.