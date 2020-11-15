وزير التعليم: مستعدون للتعامل في حالة وقف الدراسة 10 أضعاف العام الماضي

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدولة أعدت العدة لاستكمال العام الدراسي أيا كان موقف فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها استعدادات وإمكانيات للتعامل في حالة وقف الدراسة 10 أضعاف العام الماضي.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أن الوزارة لن تسمح بانتشار الوباء أو التضحية بصحة الطلاب والمعلمين، مناشدًا ولي الأمر المتخوف تحويل ابنه لنظام طالب منازل ودخول التقييم.

وأشار إلى أن الدولة لا تُخفي أية أوضاع بشأن فيروس «كوفيد - 19»، قائلًا إن التربية والتعليم تتابع الأوضاع بشكل يومي مع وزارة الصحة والسكان، واتخاذ الإجراءات التي تأتي لصالح الطالب وليس ضده.