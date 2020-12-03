هاني سعيد: نشعر باستياء من تعامل المنتخب مع إصابة عبد الله السعيد

أعرب هاني سعيد المدير الرياضي لفريق بيراميدز، عن استيائه من إصابة عبد الله السعيد وتعامل المنتخب المصري، وعدم إبلاغه بذلك.

وأصيب عبد الله السعيد في مباراة أنجولا، وأعلن النادي صباح اليوم عن ذلك، بعد المباراة بـ 48 ساعة.

وقال هاني سعيد في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" مع محمد شبانة عبر فضائية ETC: "طبيعي أن نشعر بالحزن بسبب إصابة عبد الله السعيد، كان لابد وأن نكون على علم بإصابة عبد الله السعيد لأنه عنصر هام جدًا في الفريق".

وأضاف"خرج عبد الله السعيد أمام أنجولا ولم نكن نعلم أنه بسبب الإصابة، لكن في النهاية علمنا بأن التغيير كان اضطراري".

وأشار: "حصلنا اليوم على معلومات بشأن إصابة عبد الله السعيد، اليوم الأحد، بعد 48 ساعة من إصابته، وهذا لم يكن طبيعيًا، ولم نعاتب أحد في الجهاز الفني، لكنني سأتواصل مع وائل جمعة لأنه صديقي، خاصة وأنه كان غائب بسبب كورونا خلال الفترة الماضية".

وكشف: "الإصابة شد في الخلفية، ويبدو أنه لن يلحق بمواجهة المصري، ونتمنى أن يغيب عن هذه المباراة فقط، ويكون جاهز لما تبقى من المباريات".

وأردف: "لا يوجد عروض لـ رمضان صبحي حتى الآن، وإذا كان وكيله يتواصل مع أندية أخرى، نحن لا ننوي الموافقة على رحيله، واللاعب مستمر حتى نهاية الموسم مع الفريق، ولكن إذا وصله عرض مميز ويرغب في الاحتراف لن نمانع رحيله بنهاية الموسم".

واستدرك: "لم نستقر على تدعيمات الفريق في انتقالات يناير، قد نتعاقد مع لاعبين من خارج الدوري المصري، وبدأنا نتابع بعض الاحتياجات التي يتمنى إيهاب جلال تدعيمها".

وشدد:"الأداء سيتطور خلال الفترة المقبلة، رغم تصدرنا المسابقة مع الأهلي، والأداء كان مقبول وهناك الأفضل وسيأتي مع العمل، وهذا هو الأهم".

واختتم: "إيهاب جلال يعشق النظام، ولديه العديد من المميزات أهمها نظامه في الملعب وخارجه، وهذا هو ما يميزه وجعل إدارة النادي تتعاقد معه".

وأكد:"إذا لم يتأجل لقاء الفريق في الكونفدرالية خلال ديسمبر، لن نسمح بانضمام أي لاعب لمنتخب مصر في كأس العرب، لأن هذه المباراة مهمة للغاية، وستأهلنا إلى دور المجموعات".