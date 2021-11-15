محافظ البحيرة يتابع أعمال تطوير شارع الجمهورية ومحيط المستشفى العام

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة في بيان صحفي اليوم الاثنين، على وضع خطة ورؤية شاملة لتطوير الميادين والشوارع وإظهار المظهر الحضاري والجمالي والطابع المميز لكل مدينة والعمل على إحداث نقلة نوعية لتلك الشوارع وتطويرها، وفقا لأحدث النظم العالمية.

وأوضح المحافظ، أن المحافظة شهدت خلال الفترة الماضية طفرة كبيرة وإنجازات عملاقة فى شتى القطاعات ومنها رصف الطرق والميادين وتطويرها وعمل محاور مرورية جديدة لتحقيق السيولة المرورية.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها اليوم بمدينة دمنهور والتي تفقد خلالها، أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الجمهورية بداية من مستشفى دمنهور العام وحتى ميدان الساعة بطول ١.٧ كم في كلا الاتجاهين، وتشمل أعمال الرصف والأرصفة وتركيب الإنترلوك والتشجير والإنارة ومراجعة المرافق.

ووجه المحافظ، بتكثيف العمل والانتهاء من الأعمال، وفقا للجدول الزمني لها.

كما تفقد الشارع الجديد المجاور للمستشفى العام بجوار مسجد الوكيل، بعد إزالة الإشغالات ورصفه ودهان الأسوار وإعادة فتحه أمام المارة، مكلفا بتخصيص أماكن انتظار لأتوبيس النقل الداخلي لخدمة المترددين على المستشفى ليصبح محور جديد يسهم في تحقيق السيولة المرورية.

ورافق المحافظ، خلال الجولة حازم الأشموني السكرتير العام، وفايز الجندي مدير مديرية الطرق، وكامل غطاس رئيس مركز ومدينة دمنهور، وسيد مرعي مدير مشروع الرصف.