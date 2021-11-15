الخارجية الإيرانية: مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور البلاد قريبا

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صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، اليوم الاثنين، بأن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي سيقوم بزيارة إلى إيران قريبا.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن المتحدث باسم الخارجية القول: "للسيد جروسي علاقات وثيقة للغاية مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ومع أصدقائنا في سفارتنا بفيينا، وتم توجيه الدعوة إليه بتاريخ مقترح للزيارة، ونحن ننتظر رده".

وأضاف أنه إذا ما تمت الزيارة، فسيلتقي جروسي برئيس منظمة الطاقة الذرية ووزير الخارجية في إيران.

يأتي هذا بينما تستعد إيران لاستئناف المفاوضات مع القوى العالمية الكبرى نهاية الشهر الجاري بهدف إعادة إحياء اتفاقها النووي.