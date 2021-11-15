تأجيل محاكمة المتهم بقتل سيدة ونجلها بساطور في المنيا بسبب تغيب الطبيب الشرعي

قررت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار محمود عبد الوهاب، تأجيل محاكمة "رجب خ. ط. ح"، المتهم بقتل "مريم موسى يعقوب"، ونجلها "كراس أكرم صديق"، 3 سنوات، بسلاح أبيض «ساطور» في أحد شوارع مدينة بني مزار، شمال المنيا، إلى 12 ديسمبر المقبل، لسماع أقوال الطبيب الشرعية وشاهدي الإثبات.

واستعرضت هيئة المحكمة قراراتها السابقة في القضية التي تحمل رقم 19971 لسنة 2021 جنايات المنيا، والمقيدة برقم 735 لسنة 2021، شمال المنيا، قرارها السابق، حيث تغيبت الطبيبة الشرعية عن الحضور.

وكان النائب العام قد أصدر بيانا جاء فيه أن النيابة العامة تلقت في يوم 3 أبريل 2021، بلاغا بالعثور على جثمان سيدة وطفلٍ في شارع 7 ببندر بني مزار، ونُقل الطفل إلى المستشفى إثرَ مُحاولة لإسعافه، وانتقلت إلى حيث جثمان السيدة وتبينت وجود إصابات برأسها وجبهتها، وأفاد معاون مباحث الشرطة بالعثور على الطفل مصابًا بذات المكان، ووفاته خلال محاولة نقله إلى المستشفى لإسعافه.

وعثرت النيابة العامة على آلة مراقبة بعقار مجاورٍ لمسرح الحادث يُطلُّ عليه، فتحفظت على تسجيلاتها لفحصها، وسألت مالكها فشهد بسماعه وقت الحادث استغاثة رأى على أثرها مجهولًا أشهر ساطورًا ضرب به المجني عليهما ثم فرَّ بـ«توك توك» من المكان، فراجع تسجيلات آلة المراقبة التي يحوزها، ورأى استقلال المجني عليهما «توك توك» وتوجههما نحو موقع الحادث، وقد تَبِعهما آخرُ قاد مركبة مماثلة منفردًا.

وإثر توصل الشرطة لتحديد هوية المجني عليهما سألت النيابة العامة ابنة المتوفاة فأقرت بمغادرتها يوم الواقعة مسكنها برفقة والدتها وشقيقها قاصدين زيارة سيدة من ذويهم، فاستقلوا مركبة «توك توك» وفي طريقهم اعترضتهم مركبة مماثلة أوقفهم قائدها، وطلب من والدتها تسليم هاتفها إليه فامتنعت، ونشبت مشادَّة بينهما انتزع خلالها المذكور الهاتف عنوة منها، فَعَلَتْ صرخاتُها، ما دَفعَه إلى استلال ساطورٍ من مركبته ضرب به والدتها وشقيقها إثر محاولته إغاثتها، ثم نزع من ملابس المجني عليها نقودًا وبطاقة تحقيق شخصيتها وحاول التعدي على الطفلة، ولكنها فرَّت منه مختبئةً في منزل بالجوار.

وشهدت صاحبة هذا المنزل بسماعها صراخ المجني عليها واستقبالها الطفلة التي طلبت إيوائها بمسكنها فرارًا خلال الحادث، وبعدما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن هوية الجاني، وصلته بزوج المجني عليها، عثرت النيابة العامة على حساب له بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يحمل صورته، فعرضتها على الزوج وشاهد للواقعة ونجلة المجني عليها فتعرفوا عليه.