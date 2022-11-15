أوكرانيا: القوات الروسية تعيد تجميع صفوفها على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو

أعلنت قيادة العمليات الجنوبية التابعة للجيش الأوكراني، أن روسيا تعيد تجميع قواتها على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو، وتواصل تجهيز الخطوط الدفاعية.



وذكرت القيادة -في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم الثلاثاء- أن القوات الروسية شنت هجمات بنيران الصواريخ والمدفعية على المواقع الأوكرانية والمستوطنات المدنية عن طريق طائرات كاميكازي بدون طيار، وأجرت استطلاعا جويا بـ 40 طائرة بدون طيار في اتجاهات مختلفة.



وأضاف البيان: "ضربت أربع طائرات بدون طيار هجومية من نوع لانسيت المناطق التي تمت استعادتها من الروس في منطقة بيريسلاف وأطلقت أكثر من 30 قذيفة من طراز بورجان وجراد ميلرز، بالإضافة إلى المدفعية الثقيلة خلال النهار في منطقة نيكوبول" مشيرا إلى أن وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية نفذت 50 مهمة إطلاق نار، وبالتحديد على وحدات روسية، ومجموعات من أسلحة ومستودعات الذخيرة في أوليشكي بمنطقة خيرسون.



وتابعت القيادة: "تم التأكيد على تدمير نظام صاروخي للدفاع الجوي من طراز إس-300 ونظام تور-إم2 و3 وحدات من العربات المدرعة، كما يجري التحقق من البيانات الخاصة بخسائر الروس".



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.



وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.