عون يعلن تمسك لبنان ببقاء اليونيفيل في الجنوب

أبلغ رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزف عون، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لإدارة عمليات السلام جان بيار لاكروا، خلال استقباله اليوم الأربعاء، تمسّك لبنان ببقاء قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" في جنوب لبنان.

وأكد لاكروا، أن "اليونيفيل" مستمرة في أداء مهامها رغم الظروف الصعبة.

واستقبل الرئيس عون لاكروا، قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا الرئاسي، مع وفد ضم قائد "اليونيفيل" في الجنوب الجنرال ارولدو لازارو.

وأبلغ رئيس الجمهورية لاكروا، أن لبنان متمسك ببقاء "اليونيفيل" في جنوب لبنان لتطبيق القرار 1701، بالتعاون مع الجيش اللبناني الذي سيواصل انتشاره في الجنوب وتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني الماضي بمندرجاته.

وأشار الرئيس عون، إلى أن المحافظة على الاستقرار في الجنوب أمر حيوي ليس للبنان فحسب بل لدول المنطقة كلها، ودور "اليونيفيل" أساسي في المحافظة على هذا الاستقرار، لافتا إلى أن التعاون بين الجيش اللبناني والقوات الدولية ممتاز.